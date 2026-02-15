Çin ve Norveç İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Çin ve Norveç İlişkileri Güçleniyor

15.02.2026 12:16
Wang Yi, Norveç ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve çok taraflılığın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Norveç'e, Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerin istikrarlı gelişmesinde yapıcı bir rol oynaması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang bu açıklamayı, cumartesi günü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

"Çin, Norveç ile ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirmiştir" diyen Wang, Çin'in Norveç ile her düzeyde yakın ilişkiler sürdürmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı ivmesini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Wang, çok taraflılığın bu yılki konferansta bir konsensüs olduğunu belirterek, çok taraflılığın keyfi hareket etmek anlamına gelmemesi gerektiğini, çok kutupluluğun da birkaç büyük güç tarafından domine edilmemesi gerektiğini söyledi. Wang, tüm tarafların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyması ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası sistemi koruması gerektiğini belirtti.

Bu amaçla, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya önerdiğini belirten Wang, "eşit"in, büyüklüklerine bakılmaksızın tüm ülkelerin küresel meselelere katılma hakkına sahip olduğu, "düzenli"nin ise, tüm tarafların uluslararası hukuka uyması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Wang, Çin ve Norveç'in çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklediği için, iki ülkenin iletişim ve koordinasyonu daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Eide ise Wang'ın konferanstaki konuşmasının küresel yönetişimin reformu ve iyileştirilmesine ilişkin Çin'in önerilerini açıkça ortaya koyduğunu ve Norveç'in tutumuyla büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.

Norveç'in Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve diyalog ve işbirliğini sürekli güçlendirmeyi umduğunu belirten Eide, Norveç'in ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı mekanizmalarda Çin ile yakın işbirliği içinde çalışmaya ve çok taraflılığı ve serbest ticareti ortaklaşa korumaya hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Norveç, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
