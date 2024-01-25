 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin ve Özbekistan, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Özbekistan, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaşma İmzaladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Beijing'de bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Çin-Özbekistan topluluğunun inşası konusunda anlaşma imzaladı. İki lider, Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği, ekonomik ve teknolojik işbirliği, bağlanabilirlik, çevre koruma, yeni enerji, bilim ve kültür alanlarında bir dizi anlaşmanın imza törenine katıldı.

Çin ve Özbekistan, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaşma İmzaladı
25.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:29
Abone Ol

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev Çarşamba günü Beijing'de bir araya geldi. İki lider, yeni dönemde ikili ilişkilerin her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltileceğini ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan topluluğunun inşasının destekleneceğini ilan etti.

Özbekistan'ın 32 yıl önce Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Orta Asya ülkesi olduğunu hatırlatan Xi, iki halkın İpek Yolu ruhunu geleceğe taşıdığını ve Çin-Özbekistan dostluğunun köklü ve canlı olduğunu ifade etti.

Özbekistan'ı kendi ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruma ve kendi kalkınma yolunu seçme konusunda kararlılıkla desteklediklerini belirten Xi, Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi ve diğer platformların stratejik iletişimi güçlendirmede ve karşılıklı stratejik güveni kapsamlı şekilde derinleştirmede daha etkin rol oynaması çağrısında bulundu.

Xi, iki ülkenin, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini desteklemeye yönelik sekiz önemli adımıyla sinerji oluşturarak geleneksel işbirliği potansiyelinden istifade etmesi, ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak üzere önlemleri artırması, altyapı ve tarımsal yüksek teknoloji parklarının inşası alanında işbirliğini artırması ve ekonomi, ticaret ve yatırım için orta ve uzun vadeli işbirliği planlarını hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Özbekistan'dan daha fazla sayıda kaliteli ürün ithal etmek istediklerini vurguladı.

Xi, iki ülkenin Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin inşasına en kısa sürede başlaması ve Özbekistan'ın sadece karayla çevrili bir ülkeden kara bağlantılı bir ülkeye dönüşmesi için sert ve yumuşak bağlanabilirliği eş zamanlı olarak ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, Özbekistan'ın yeşil ekonomik kalkınma stratejisini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için yeni enerjili araç sanayi zincirinin tamamında Özbekistan ile işbirliğini artırmaya ve fotovoltaik enerji, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik projeleri de dahil olmak üzere büyük projelerde işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

Mirziyoyev ise bu yıl ziyaret ettiği ilk ülkenin Çin olmasının sembolik önemini vurgularken, Çin'in kalkınma başarılarını Xi'nin liderliğine atfederek, Çin'in ulusal yeniden canlanma hedefini gerçekleştirme yolculuğunda daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden bilgi edinmek istediklerini söyleyen Mirziyoyev, ziyaretinin Çin ile karşılıklı güveni pekiştirip derinleştirmek, kapsamlı işbirliğini artırmak, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek, ayrıca ticaret ve ekonomi, tarım, temiz enerji ve turizm gibi alanlarda daha fazla işbirliği sonucu elde etmek için bir fırsat işlevi göreceğini söyledi.

Mirziyoyev, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çin'in içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine kesinlikle karşı çıktığını ve Taiwan, Xinjiang ve insan hakları gibi Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda bu ülkeye destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmenin ardından iki lider, Çin Halk Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti arasında yeni dönemde her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığı öngören ortak bir bildiri imzaladı ve yayımladı.

Liderler ayrıca, Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği, ekonomik ve teknolojik işbirliği, bağlanabilirlik, çevre koruma, yeni enerji, bilim ve kültür alanlarında bir dizi anlaşmanın imza törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Özbekistan, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Özbekistan, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki

Son Dakika
19:01 SSK ve Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Yüzde 49,25 Artış Kabul Edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Özbekistan, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement