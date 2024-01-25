Çin ve Özbekistan, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaşma İmzaladı

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev Çarşamba günü Beijing'de bir araya geldi. İki lider, yeni dönemde ikili ilişkilerin her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltileceğini ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Özbekistan topluluğunun inşasının destekleneceğini ilan etti.

Özbekistan'ın 32 yıl önce Çin ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Orta Asya ülkesi olduğunu hatırlatan Xi, iki halkın İpek Yolu ruhunu geleceğe taşıdığını ve Çin-Özbekistan dostluğunun köklü ve canlı olduğunu ifade etti.

Özbekistan'ı kendi ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruma ve kendi kalkınma yolunu seçme konusunda kararlılıkla desteklediklerini belirten Xi, Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi ve diğer platformların stratejik iletişimi güçlendirmede ve karşılıklı stratejik güveni kapsamlı şekilde derinleştirmede daha etkin rol oynaması çağrısında bulundu.

Xi, iki ülkenin, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğini desteklemeye yönelik sekiz önemli adımıyla sinerji oluşturarak geleneksel işbirliği potansiyelinden istifade etmesi, ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak üzere önlemleri artırması, altyapı ve tarımsal yüksek teknoloji parklarının inşası alanında işbirliğini artırması ve ekonomi, ticaret ve yatırım için orta ve uzun vadeli işbirliği planlarını hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Özbekistan'dan daha fazla sayıda kaliteli ürün ithal etmek istediklerini vurguladı.

Xi, iki ülkenin Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin inşasına en kısa sürede başlaması ve Özbekistan'ın sadece karayla çevrili bir ülkeden kara bağlantılı bir ülkeye dönüşmesi için sert ve yumuşak bağlanabilirliği eş zamanlı olarak ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, Özbekistan'ın yeşil ekonomik kalkınma stratejisini desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için yeni enerjili araç sanayi zincirinin tamamında Özbekistan ile işbirliğini artırmaya ve fotovoltaik enerji, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik projeleri de dahil olmak üzere büyük projelerde işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

Mirziyoyev ise bu yıl ziyaret ettiği ilk ülkenin Çin olmasının sembolik önemini vurgularken, Çin'in kalkınma başarılarını Xi'nin liderliğine atfederek, Çin'in ulusal yeniden canlanma hedefini gerçekleştirme yolculuğunda daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden bilgi edinmek istediklerini söyleyen Mirziyoyev, ziyaretinin Çin ile karşılıklı güveni pekiştirip derinleştirmek, kapsamlı işbirliğini artırmak, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek, ayrıca ticaret ve ekonomi, tarım, temiz enerji ve turizm gibi alanlarda daha fazla işbirliği sonucu elde etmek için bir fırsat işlevi göreceğini söyledi.

Mirziyoyev, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çin'in içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine kesinlikle karşı çıktığını ve Taiwan, Xinjiang ve insan hakları gibi Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda bu ülkeye destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmenin ardından iki lider, Çin Halk Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti arasında yeni dönemde her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığı öngören ortak bir bildiri imzaladı ve yayımladı.

Liderler ayrıca, Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği, ekonomik ve teknolojik işbirliği, bağlanabilirlik, çevre koruma, yeni enerji, bilim ve kültür alanlarında bir dizi anlaşmanın imza törenine katıldı.