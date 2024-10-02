Çin ve Rusya'dan Arktik'te Ortak Devriye

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Çin, ilk kez Kuzey Buz Denizi'nde (Arktik) Rusya ile ortak sahil güvenlik devriyesi yaptı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Sahil Güvenliğine ait iki gemi, iki Rus Sahil Güvenliği gemisi ile ortak devriye faaliyeti yürüttü.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada da devriye faaliyetinin, Çin'in "deniz aşırı operasyon menzilini ciddi şekilde genişlettiği" ve "uluslararası ve bölgesel deniz yönetimine etkin katılımına güçlü destek sağladığı" ifade edildi.

ABD, ortak devriyeyi stratejik rakiplerinin bölgeye artan ilgisinin işareti olarak gördüğünü bildirdi.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, iki Rus ve iki Çin gemisinin ABD'nin Alaska eyaleti ile Rusya'nın Uzak Doğu bölgesini ayıran Bering Denizi'nden kuzeye doğru hareket ettiğinin tespit edildiğini doğruladı. Bunun Çin gemilerinin bugüne dek görüldüğü en kuzey nokta olduğuna işaret edildi.

ABD Sahil Güvenliği 17'nci Bölge Komutanı Tuğamiral Megan Dean, "Bu faaliyet, stratejik rakiplerimizin Arktik bölgesine ilgisini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Arktik'te Rusya-Çin işbirliği

Rusya ve Çin, küresel ısınma sonucu daralan buz örtüsünün deniz yollarını açtığı Kuzey Buz Denizi'nde yeni gemicilik rotaları oluşturmayı hedefliyor. Çin Başbakanı Li Çiang'ın ağustosta Moskova'ya yaptığı ziyarette iki ülke, Arktik gemicilik rotaları geliştirmesine yönelik ortak bildiri imzalamıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Rusya, Çin'e daha fazla petrol ve doğal gaz satmak istiyor. Pekin yönetimi de deniz ticaretinde Güneydoğu Asya güzergahına ve Malakka Boğazı'na bağımlılığını azaltacak alternatifler arıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, temmuz ayında yayımladığı raporda, Rusya'nın Arktik çevresinde Sovyet döneminden kalma terk edilen bazı üsleri ve havaalanlarını modernize ederek yeniden hizmete soktuğunu kaydetmişti.

Çin de "Kutup İpek Yolu" adını verdiği stratejiyle bölgeyi, Doğu ile Batı arasındaki tarihi ticaret rotalarını modern altyapıyla canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi'nin parçası haline getirmeyi hedefliyor.