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Çin ve Singapur Arasında 30 Gün Süreli Vize Muafiyeti Anlaşması - Son Dakika
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Çin ve Singapur Arasında 30 Gün Süreli Vize Muafiyeti Anlaşması

Çin ile Singapur, Ay Yeni Yılı'nın arifesinde imzalanan anlaşma ile vatandaşlarına 30 gün süreli karşılıklı vize muafiyeti tanıma konusunda anlaştı. Anlaşma, iş, turizm, aile ve yakınları ziyaret amaçlı seyahatleri kapsayacak şekilde 9 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Çin hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını kapatmış olsa da son aylarda farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri artırmayı hedefliyor.

Çin ve Singapur Arasında 30 Gün Süreli Vize Muafiyeti Anlaşması
26.01.2024 - 17:07,  Güncelleme: 17:09
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Çin ile Singapur, iki ülke vatandaşlarına 30 gün süreli karşılıklı vize muafiyeti tanıma konusunda anlaşmaya vardı.

İki ülkenin hükümet temsilcileri arasında dün imzalanan vize anlaşması, Doğu Asya'da geleneksel olarak kutlanan Ay Yeni Yılı'nın arifesinde, 9 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Anlaşmayla iki ülke vatandaşları, 30 günü aşmayan iş, turizm, aile ve yakınları ziyaret amaçlı karşılıklı vizesiz seyahat edebilecek.

Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı. Sınır kontrollerinin 2023 yılı başından itibaren kaldırılmasına rağmen ülkeye yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı, halen Kovid-19 öncesi seviyesine ulaşabilmiş değil.

Hükümet, son aylarda farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, 17 Kasım 2023'te 54 ülkenin vatandaşlarına üçüncü ülkeye geçişlerinde vize alma zorunluluğunu kaldırmıştı.

Çin hükümeti, ayrıca 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

Başbakan Li Çiang'ın bu ay İsviçre ve İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde tek taraflı vize programına bu iki ülkenin de dahil edilmesine karar verilmişti.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA
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