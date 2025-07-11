Çin, Vize Muafiyeti ile Dışa Açılımı Artırıyor

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, kapalı ve dışlayıcı yapılar oluşturmanın bir seçenek olmadığını belirterek üst düzey dışa açılmayı genişletmek için adım atmaya devam edeceklerini söyledi.

Mao, cuma günkü basın toplantısında bazı ülkelerde vize uygulamalarının sıkılaştırılmasına ve içe kapanma eğilimlerinin artmasına karşısına Çin'in vize muafiyet politikalarıyla dinamizmini dünyaya gösterdiğine yönelik haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

An itibarıyla 47 ülkeye tek taraflı vize muafiyeti tanıdıklarını, 55 ülkeye ise transit vize muafiyeti sağladıklarını hatırlatan Mao, vize başvuru sürecinin sadeleştirildiğini, tek noktadan giriş hizmeti sunulduğunu ve ülkeden ayrılırken alışveriş yapılan ürünler için anında vergi iadesi uygulandığını da belirtti. Mao, "Yabancı dostlarımızın Çin seyahati artık çok daha kolay hale gelmiştir" dedi.

Mao, "Bağlantıyı koparmak, sanayi ve tedarik zincirlerini bozmak, kapalı ve dışlayıcı yapılar oluşturmak Çin için bir seçenek değildir. Çin, üst düzey dışa açılmasını genişletmek, fırsatları paylaşmak ve tüm ülkelerle ortak bir gelecek yaratmak için gerekli adımlarını atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.