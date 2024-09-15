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Cinayet Azmettiricisi Yakalandı

Cinayet Azmettiricisi Yakalandı

Adana'da silahlı cinayete azmettiren Can Sayğılı, saklandığı gardırop içinde yakalandı.

15.09.2024 13:10
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ADANA'da geçen yıl silahla öldürülen Erkan Efe Dağoğlu (17) cinayetini 'azmettirdiği' suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Can Sayğılı (21), bir evde gardıropta saklanırken yakalandı. Sayğılı'nın saklandığı eve, olası polis baskınına karşı 8 güvenlik kameralı sistem kurduğu belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Ekim 2023'te aralarındaki kan davası nedeniyle husumet bulunan Erkan Efe Dağoğlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin görülen davada, adı 'azmettirici' sıfatıyla geçen Can Sayğılı hakkında yakalama kararı çıkardı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sayğılı'nın Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Can Sayğılı'yı bulamadı. Evde arama yapan ekipler, 1'i otomatik 7 ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu hap, 16,10 gram kokain ve 328 mermi ele geçirdi. Bu sırada yatak odasındaki gardırobu açan polis, Sayğılı ile karşılaştı. Can Sayğılı, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan başka şüphelilerin de saklandığı belirlenen evde, olası polis baskınının kontrolünü yapmak için 8 güvenlik kamerasıyla sistem kurulduğu tespit edildi. Evde bulunan diğer şüpheli Gökhan D. gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Can Sayğılı'nın, 'Çocuğu veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan saikiyle tasarlayarak öldürme'nin yanı sıra 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan da arandığı belirtildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Can Sayğılı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Gökhan D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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