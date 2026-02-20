Cinayet Şüphelisinin Kıyafetleri Dere Kenarında Bulundu

KIYAFETLER DERE KENARINDA BULUNDU

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79) - Nuran Çakaloğlu (79) çiftinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan hurdacı Ş.H., sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Ş.H., işlemleri için tekrar emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüpheli Ş.H.'nin olayda kullandığı suç aleti bıçağı attığını söylediği derede yapılan aramada olay günü üzerinde olduğu belirlenen ayakkabı, pantolon ve çantası da bulundu. Bıçağın bulunması için aramaların ise sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,