Çine Belediye Başkanı Kuaförlerle Buluştu - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Kuaförlerle Buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçedeki kadın kuaförleriyle bir araya gelerek, hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve esnafın taleplerini dinledi.

17.12.2024 16:30
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(AYDIN) - İlçede hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya gelen Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, kuaförlerin talep ve önerilerini dinleyerek, ilçede yaşama geçirilen ve planlanan hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Mesaisinin büyük bir bölümünü esnaf ve vatandaş buluşmalarına ayıran Başkan Kıvrak, kadın kuaförlerini kahvaltıda ağırladı. Çine Belediyesi Cumhuriyet Oteli'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Kıvrak, ilçenin yönetiminde ortak akıl ve karşılıklı görüş alışverişinin önemine vurgu yaparak, katılan herkese teşekkür etti.

Yaşama geçirdiği projeler hakkında kuaförleri bilgilendiren Kıvrak, şunları söyledi:

"İlçemizin sosyal yaşamında ve bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerinde önemli bir yere sahip olan siz değerli kuaförlerimiz, yalnızca estetik dokunuşlar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal hayata da anlamlı bir katkı sunuyorsunuz. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde söz verdiğimiz gibi sizlerin görüş, önerini ve taleplerini dinleyerek, yapacağımız çalışmalarda bizlere rehberlik etmenizi istedim. Sizlerin değerli görüşleriyle Çine'mizi daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Değerli katılımlarınız için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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