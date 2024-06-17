Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

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(AYDIN) - Çine'nin Ünlüce Mahallesi'nde başlayıp Kırkışık Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangınla mücadele çalışmalarını yakından takip etmek için bölgeye giden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Kaymakam Murat Büyükköse ile bölgede incelemelerde bulundu.

Ünlüce Mahallesi'nde başlayan ve kısa sürede büyük bir alana yayılan yangına müdahalede Çine Belediyesi ekipleri de etkin bir şekilde yer aldı. Yangının başlamasından sonra kısa sürede bölgeye giderek çalışmalara katılan ekipler, belediyeye ait iş makineleriyle destek verdi. Başkan Kıvrak da Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Belediye Meclis üyeleri ile çalışmaları yakından takip etti.

Kıvrak, "Yangını kontrol altına almak için cansiperane çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Söndürme çalışmalarını yakından takip etmeye, tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz" dedi.