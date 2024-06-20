Çinli işçiler Mısır'da güneş enerjisi parkında çalışıyor

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ASVAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Mısır'da kavurucu yaz sıcağının ortasında, bir grup Çinli işçi Benban Güneş Enerjisi Parkı'nda düzgün bir şekilde sıralanmış güneş panelleri arasında çalışarak, Kuzey Afrika ülkesinin bölgesel bir temiz enerji merkezi olma vizyonuna katkı sunmak için Mısırlı meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor.

Mısır'ın güney eyaletlerinden Asvan'ın çölünde 37 kilometrekarelik bir alanı kaplayan parkın toplam iki gigawatt kurulu güce sahip olması planlanıyor.

Çin Üç Boğaz Uluslararası Şirketi'nin Asya ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yatırım platformu olan Asya-Afrika Yeşil Enerji Yatırım Limited'in (CTG Asya-Afrika) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) yenilenebilir enerji santralleri müdür yardımcısı Li Fengyi, "Parkta toplam 321 megavat kurulu güce sahip beş projemiz var ve buradaki ikinci en büyük yatırımcı haline geliyoruz" dedi.

"CTG Asya-Afrika projelerinde kullanılan tüm paneller Çin'de üretiliyor" diyen Li, şirketin Mısır'ın enerji talebinin ülkenin bol güneş kaynaklarıyla karşılanmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından Nisan 2024'te yapılan açıklamada, parktaki güneş enerjisi santralinin Mısır'ın yenilenebilir enerji kullanımını artırmasına yardımcı olacağı ve yılda iki milyon ton karbondioksiti yok ederek küresel sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Çin projeleri sadece ülkenin temiz enerji üretmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel halk için iş fırsatları da yaratıyor.

Parktaki CTG Asya-Afrika projelerinin saha müdürü Ahmed Kamal, şirket tarafından işe alındıktan sonra eşi ve kızıyla birlikte İskenderiye'den taşınarak Asvan'a yerleşti.

Xinhua'ya konuşan 33 yaşındaki mühendis, "Projeler, kuruluşundan bu yana, özellikle de Benban ve Asvan sakinlerine destek olan inşaat çalışmaları sırasında binlerce istihdam yarattı" dedi.