Çinli işçiler Mısır'da güneş enerjisi parkında çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çinli işçiler Mısır'da güneş enerjisi parkında çalışıyor

Mısır'ın Asvan eyaletinde bulunan Benban Güneş Enerjisi Parkı'nda, Çinli işçiler Mısırlı meslektaşlarıyla birlikte çalışarak ülkenin temiz enerji merkezi olma hedefine katkı sağlıyor. Park, 2 gigawatt kurulu güce sahip olacak ve Çinli şirket CTG Asya-Afrika'nın beş projeden oluşan ikinci en büyük yatırımı olarak dikkat çekiyor. Projelerin tamamı Çin'de üretilen güneş panelleri kullanıyor ve Mısır'ın enerji talebini karşılamaya yardımcı oluyor. Ayrıca, projeler yerel halka iş fırsatları da sunuyor.

20.06.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASVAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Mısır'da kavurucu yaz sıcağının ortasında, bir grup Çinli işçi Benban Güneş Enerjisi Parkı'nda düzgün bir şekilde sıralanmış güneş panelleri arasında çalışarak, Kuzey Afrika ülkesinin bölgesel bir temiz enerji merkezi olma vizyonuna katkı sunmak için Mısırlı meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor.

Mısır'ın güney eyaletlerinden Asvan'ın çölünde 37 kilometrekarelik bir alanı kaplayan parkın toplam iki gigawatt kurulu güce sahip olması planlanıyor.

Çin Üç Boğaz Uluslararası Şirketi'nin Asya ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yatırım platformu olan Asya-Afrika Yeşil Enerji Yatırım Limited'in (CTG Asya-Afrika) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) yenilenebilir enerji santralleri müdür yardımcısı Li Fengyi, "Parkta toplam 321 megavat kurulu güce sahip beş projemiz var ve buradaki ikinci en büyük yatırımcı haline geliyoruz" dedi.

"CTG Asya-Afrika projelerinde kullanılan tüm paneller Çin'de üretiliyor" diyen Li, şirketin Mısır'ın enerji talebinin ülkenin bol güneş kaynaklarıyla karşılanmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı tarafından Nisan 2024'te yapılan açıklamada, parktaki güneş enerjisi santralinin Mısır'ın yenilenebilir enerji kullanımını artırmasına yardımcı olacağı ve yılda iki milyon ton karbondioksiti yok ederek küresel sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Çin projeleri sadece ülkenin temiz enerji üretmesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel halk için iş fırsatları da yaratıyor.

Parktaki CTG Asya-Afrika projelerinin saha müdürü Ahmed Kamal, şirket tarafından işe alındıktan sonra eşi ve kızıyla birlikte İskenderiye'den taşınarak Asvan'a yerleşti.

Xinhua'ya konuşan 33 yaşındaki mühendis, "Projeler, kuruluşundan bu yana, özellikle de Benban ve Asvan sakinlerine destek olan inşaat çalışmaları sırasında binlerce istihdam yarattı" dedi.

Kaynak: Xinhua

Afrika, Güneş, Mısır, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli işçiler Mısır'da güneş enerjisi parkında çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
18:46 Çanakkale’nin Ezine İlçesinde Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
18:01 Son saniyede gelen hayat öpücüğü Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 19:12:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli işçiler Mısır'da güneş enerjisi parkında çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement