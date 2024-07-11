Çinli Mühendisler, 6G İletişimi İçin Dünyanın İlk Saha Test Ağını Kurdu - Son Dakika
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Çinli Mühendisler, 6G İletişimi İçin Dünyanın İlk Saha Test Ağını Kurdu

Çinli telekom mühendislerinden oluşan bir grup, dünyanın ilk saha test ağını kurarak 6G iletişimi ve akıllı entegrasyonu için önemli bir adım attı. Yapılan deneyler, ağın mevcut 4G altyapısı üzerinde 6G iletim kapasitesine ulaşabileceğini gösterdi. Ayrıca, ağın kapasite, kapsama alanı ve verimlilik gibi iletişim ölçütlerinde on kat iyileşme sağladığı belirtildi. Bu ağ, 6G'nin temel teknolojileriyle ilgili araştırma ve doğrulama çalışmalarını kolaylaştırarak inovasyon için daha erişilebilir bir platform sunuyor. Çin, 6G'yi 2030 yılına kadar ticarileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve 6G standartlarının 2025 yılında belirlenmesi bekleniyor.

11.07.2024 18:52
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BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çinli telekom mühendislerinden oluşan bir grup, 6G iletişimi ve akıllı entegrasyonu için dünyanın ilk saha test ağını kurdu.

Deneysel ağ, anlamsal iletişimin mevcut 4G altyapısı üzerinde 6G iletim kapasitesine ulaşabileceğini gösterdi.

Beijing Posta ve Telekomünikasyon Üniversitesi'nde Çarşamba günü düzenlenen bir seminerde çalışmaları hakkında bilgi veren ekip, ağın kapasite, kapsama alanı ve verimlilik gibi temel iletişim ölçütlerinde on kat iyileşme sağlayarak kayda değer bir başarıya ulaştığını belirtti.

Ekibe göre ağ, araştırma kurumlarının 6G'nin temel teknolojileriyle ilgili kuramsal araştırma ve ilk doğrulamayı gerçekleştirme çabalarını kolaylaştıran bir platform olarak hizmet veriyor. Ağ, 6G araştırmaları için giriş eşiğini etkin şekilde düşürerek inovasyon için daha erişilebilir hale getiriyor.

Çin, 5G'den sonraki yeni nesil kablosuz teknoloji olan 6G'yi 2030 yılına kadar ticarileştirmek için çalışıyor. 6G standartlarının ise 2025 yılında belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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