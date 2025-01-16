Cizre\'de Kaçakçılık Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir kargo aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kargo gönderileri içerisinde 2 bin 673 elektronik sigara, 7 bin 970 paket muhtelif tütün mamulleri ve 30 elektrikli ocak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.