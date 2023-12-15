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Cizre'de öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Cizre'de öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Cizre ilçesinde bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı. Ayrıca, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg da okul bahçesinde sergilendi.

Cizre\'de öğrenciler Yerli Malı Haftası\'nı kutladı
15.12.2023 - 15:15,
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Cizre ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında okulun bahçesine çekilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı. Öğrenciler araca ilgi gösterdi.

Okulda öğretmen Yusuf Karakuş, "Yerli Malı Haftası'nda öğrencilerimizin merak ettiği yerli ve milli aracımızı tanıtma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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