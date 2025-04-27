Çobanı sopayla döven kız kardeşler tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çobanı sopayla döven kız kardeşler tahliye edildi

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş kendilerine içki almayan çobanı sopayla dövüp telefonla kaydeden tutuklu Melek G. ve Seçil G. kardeşler hakkındaki davada karar çıktı. Hakim, Seçil G.'ye 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 19 bin 400 lira adli para cezası, Melek G.'yi de 1 yıl 3 ay 37 gün hapis ve 11 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıp, hükmün hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

27.04.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andırın'ın kırsal Çokak Mahallesi'nde 20 Eylül 2024'te, Melek G. ve Seçil G., hayvanları otlatan çoban Nail Yener'in yanına giderek kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener'i darbetti. Ablası Melek G. tarafından da cep telefonuyla kaydedilen olayda Seçil G., Yener'i önce tokatladı, ardında da sopayla vurmaya başladı.

"ALLAH'IN SEVERSEN VURMA"

Aldığı darbelerle başı kanayan Nail Yener, "Allah'ını seversen vurma" dedi. Ancak Seçil G., kendisini kaydeden ablasına "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz" diyerek Yener'e sopayla vurmaya devam etti. Seçil G., zaman zaman şarkı söyleyip oynayarak Nail Yener'i darbetmeye devam ederken, Melek G. ise "Bacaklarına vur" diyerek kardeşini yönlendirdi. Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine Melek G. ile Seçil G. tutuklandı.

Soruşturma sonunda Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret' suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"BİR DAHA BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEYECEĞİM"

Davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanıklar Melek G. ile Seçil G. tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı.

"YAPTIKLARIMDAN ÇOK PİŞMANIM"

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Seçil G., önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bir daha böyle bir suç işlemeyeceğim" dedi. Abla Melek G. de savunmasında bir daha böyle bir suç işlemeyeceğini söyledi. Cumhuriyet savcısı ise görüntülerde Seçil G.'nin Nail Yener'e hakaret ettiği, tehditlerde bulunduğu ve silahtan sayılan sopayla Yener'i darbettiğini, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek G.'nin de olayın en başından beri kardeşiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde suçu işlediğini belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Duruşma sonunda hakim, Seçil G.'ye yaralama ve silahla tehdit suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis, hakaret suçundan ise 19 bin 400 lira adli para cezası verdi. Melek G. ise aynı suçlardan 1 yıl 3 ay 37 gün hapis ve 11 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

Çobanı sopayla döven kız kardeşler tahliye edildi
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çobanı sopayla döven kız kardeşler tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun :
    dövülen çoban bu kısa sürede unutmuşmu olanları sizi salan savcı hakimde aynısını yaşasa kaç yıl yatarı ve para cezası var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi

13:21
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı
13:09
Bakanlık ifşa etti Lahmacunda kalp eti kullanmışlar
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar
12:51
İstanbul’daki 6.2’lik depremde 1025 bina az hasar aldı
İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı
09:10
Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı 9 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti
09:55
Piyasaların beklediği kritik not belli oldu
Piyasaların beklediği kritik not belli oldu
09:49
Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun’un zor anları
Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun'un zor anları
09:46
Telefon fiyatlarında büyük zam yolda
Telefon fiyatlarında büyük zam yolda
09:40
Galatasaray transferde gözünü kararttı Hedef 2 yıldız ve Osimhen
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Hedef 2 yıldız ve Osimhen
09:37
Fenerbahçe’ye Gaziantep’te büyük şok
Fenerbahçe'ye Gaziantep'te büyük şok
09:33
Sefo’nun aile evinde yangın Resmen k
Sefo'nun aile evinde yangın! Resmen k
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2025 14:10:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çobanı sopayla döven kız kardeşler tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.