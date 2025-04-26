Çocuklar için Dilek Şenliği

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, riskli hastalıklarla mücadele eden 3 ile 17 yaş arasındaki bir grup çocuğun dileklerini gerçekleştirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarına destek olmak amacıyla çocuk şenliği düzenledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya Dilek Günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

The Walt Disney Company Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen şenlikte konuşan Make-A Wish Türkiye Genel Müdürü Özlem Özen, "Bütün bir yıl bugünün gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Bu yıl bizim 25. yılımız ve 25 yıldır çocukların dileklerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla birlikte bizler de büyüdük. 6 bine yakın çocuğun hayalini gerçekleştirdik. Daha da çok çocuğun hayalini gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Programda, Disney Company Türkiye Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü Öznur Halilcikoğlu Çalışkan da konuşma yaptı.

Şenliğe konuk olan oyuncu Alina Boz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuklarla birlikte olmanın kendisini güzel hissettirdiğini söyledi.

Keyifli bir çocukluk geçirdiğini ve 12 yaşından beri setlerde olduğunu dile getiren Boz, "Tiyatro kurslarımız vardı. Okullarda çok etkinlik yapardık. Aktif bir çocuktum. Her yerde yer alırdım. Aslında her etkinlikte benim parmağım vardı." diye konuştu.

Boz, okullarda akran zorbalığına dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Şu anda daha başka bir zorbalık boyutuna geçildi. Biraz dikkat edilmesi gereken ve sanırım birazcık da okulların, öğretmenlerin ve ailelerin dikkat etmesi gereken bir konu. Bir tık o zorbalığın boyutu şekil değiştirdi ve daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Biliyorsunuz çok yakın zamanda bir arkadaşımızı da böyle bir şekilde kaybettik. Herkesin bu konuda bir şey yapması lazım aslında." dedi.

Birçok etkinliğin yapıldığı şenlikte, çocuklar resim atölyesinin ardından Disney'in yeni filmi "Ters Yüz 2"yi izledi.

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 2000 yılında kuruldu. Dernek, Türkiye'nin her şehrinde riskli hastalıklarla mücadele eden 3-17 yaş grubu çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara umut olmayı hedefliyor. ???????