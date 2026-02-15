Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor
15.02.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor
Haber Videosu

Bakan Göktaş, çocukları korumak amacıyla sosyal medya düzenlemesinin yakın zamanda uygulanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli bir düzenlemenin sinyalini verdi.

"ÇOK YAKINDA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insanların artık 8 saniyeden fazla odaklanamadığını belirtti. Bu sürekli uyarılma halinin çocuklara daha çok zarar verdiğinin altını çizen Göktaş, "Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik 'sosyal medya düzenlemesi' paylaşımı

Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı. Söz konusu videonun daha dikkatli izlenmesi için oyun hamuruyla oynanması gerektiğini vurgulayan Göktaş, artık sosyal medyada videoların izlenmesi için sadece konuşmanın yeterli olmadığını, farklı hareketler de sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik 'sosyal medya düzenlemesi' paylaşımı

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜVENLİ İNTERNETİ HEP BİRLİKTE MÜMKÜN KILABİLİRİZ"

Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki... Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı. Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz."

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
Ronaldo ne zaman emekli olacak Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi Ronaldo ne zaman emekli olacak? Herkesin aklındaki soruya böyle yanıt verdi
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı
Harry Kane tarih yazdı Bayern Münih rahat kazandı Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı

22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
22:02
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:46
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 22:46:11. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.