Cohen: Gazze On Yıl Harap Kalmalı

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'nin on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna demeç veren Cohen, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'nin yıkılan altyapısını yeniden imar edilmesine yardımcı olmak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı.

Cohen, "Gazze Şeridi on yıllar boyu imar edilmeden harap halde kalmalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'deki 2 hedefine işaret eden Cohen, bu hedeflerden ilkinin esirlerin geri alınması diğerinin ise Hamas'a boyun eğdirilmesi olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki geniş bir alanda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Müzakerelerin İsrail'in işgali sürdürme ısrarı nedeniyle çökmenin eşiğine geldiği aktarılmıştı.