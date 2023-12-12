COP29 Azerbaycan\'da düzenlenecek

ÇEKİM TARİHİ: 11 Aralık 2023

1. COP28'den çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Başkanı Sultan Ahmed el-Cabir Pazartesi günü, COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesi teklifinin onaylandığını duyurdu.

Güney Kafkasya ülkesi Azerbaycan, Cumartesi günü diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de desteğini alarak teklifi kazandı.

"Herhangi bir itiraz olmadığından, bu şekilde karar verildi."

Salı günü sona ermesi planlanan COP28, tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu acil iklim krizine küresel bir çözüm bulmak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 110.000'den fazla kayıtlı katılımcıyı bir araya getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dubai'den bildiriyor. (XHTV)