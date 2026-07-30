COP31 için Bilim Diplomasisi Lansmanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının katılımıyla 4 Ağustos'ta "COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı" düzenleyecek.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde üniversitelerin bilimsel katkılarını ortak bir çatı altında buluşturacak akademik hazırlık süreci başlatılacak.

Bu kapsamda YÖK'ün ev sahipliğinde yapılacak tanıtımda, Türkiye'deki 208 üniversitenin COP31'e sunacağı bilimsel, teknolojik ve toplumsal katkılara ilişkin ulusal akademik katılım modeli kamuoyuyla paylaşılacak.

Programa, rektörler, COP31 koordinasyonundan sorumlu rektör yardımcıları ile araştırma, bilim, teknoloji ve yenilik kurumlarının temsilcileri katılacak.

Toplantıda, üniversitelerin araştırma projeleri, teknolojik çözümleri, uluslararası işbirlikleri ve COP31 öncesinde yürütecekleri akademik faaliyetlerin ortak bir yapı içinde koordine edilmesine yönelik yol haritası ele alınacak.

Tanıtımla başlatılacak süreçte, Türkiye'nin yükseköğretim ve araştırma kapasitesinin COP31'e yönelik ortak bir akademik katkıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Aynı modelin, COP31 döneminde farklı ülkelerden üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla yürütülecek uluslararası akademik işbirliklerine de zemin oluşturması öngörülüyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lansman öncesinde yaptığı değerlendirmede, "İklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü dayanağımız bilim, en etkili yöntemimiz işbirliği, en kalıcı mirasımız ise birlikte geliştirdiğimiz çözümler olacaktır." ifadesini kullandı.