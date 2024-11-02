Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerinde yanında getirdiği meyve ve sebzeleri çöpten topluyor gibi davranarak, çevredekilerden para talep eden S.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 'Avcı toplayıcı' adı verilen yöntemle halkın duygularını sömürüp haksız kazanç sağlayan S.M., takibe alındı. Bir süre izlenen S.M., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan S.M.'nin ekonomik durumunun ise kötü olmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çöpten Yiyecek Toplayan Dilenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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