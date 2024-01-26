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Çorlu'da Baba Oğluna Pompalı Tüfekle Saldırdı - Son Dakika
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Çorlu'da Baba Oğluna Pompalı Tüfekle Saldırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, evde çıkan tartışma sonucunda oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Yaralanan genç, hastaneye kaldırılırken baba ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çorlu\'da Baba Oğluna Pompalı Tüfekle Saldırdı
26.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:40
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ç. (52) ile oğlu M.B.Ç. (23) arasında Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç. evdeki pompalı tüfeği alarak oğluna ateş etti.

Bacağından yaralanan M.B.Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Ö.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorlu'da Baba Oğluna Pompalı Tüfekle Saldırdı - Son Dakika
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