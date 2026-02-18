Çorlu\'da Sosyal Market ve Sergi Açıldı

Çorlu Adliyesinde, ihtiyaç sahibi yükümlülere destek vermek amacıyla hayata geçirilen Sosyal Market ve El Sanatları Sergisi açıldı.

Adliye koridorunda açılan sergide denetimli serbestlik yükümlülerinin yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

Açılışta konuşan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, denetimli serbestlik uygulamalarının yalnızca bir infaz yöntemi olmadığını, aynı zamanda bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen güçlü bir rehabilitasyon sistemi olduğunu vurguladı.

Yücel, denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasında yerel yönetimler, sosyal hizmet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının büyük önem taşıdığını belirterek, kurumlar arası iş birliğinin güçlenmesinin toplumsal faydayı artıracağını söyledi.

Yükümlülerin meslek edinmesi, üretime katılması ve sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesinde kurumların daha aktif rol alması gerektiğini ifade eden Yücel, Sosyal Market ve El Sanatları Sergisi'nin bu iş birliğinin somut bir örneği olduğunu dile getirdi.

Yücel, yapılan çalışmalar sayesinde yükümlülerin boş zamanlarını verimli değerlendirdiğini, kurslarla kişisel gelişimlerinin desteklendiğini ve sanatsal yönlerinin ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Bu tür projelerin suçun tekrarını önleme, bireyin özgüvenini artırma ve toplumsal kabul sürecini güçlendirme açısından önemli katkılar sunduğunu belirten Yücel, denetimli serbestlik sisteminin rehabilitasyon odaklı yapısıyla bireylerin yeniden suç işlemesinin önüne geçilebildiğini ifade etti.

Etkinliğe Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, hakimler, savcılar, adliye çalışanları ve yükümlüler katıldı.