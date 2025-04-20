Çorlu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine O.Ş'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Saray ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
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