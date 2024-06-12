Çorum Alaca'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 16:35
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ÇORUM'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alaca- Yozgat yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Ferhat Demirel, kırmızı ışık ihlali yapınca yönetimindeki 59 ABM 471 plakalı otomobil, Yozgat istikametinde seyreden Eyüp Eren idaresindeki 34 FYD 755 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, Ferhat Demirel yönetimindeki otomobildeki Havva Demirel (35), Kerem Ali Demirel (2) ve Elif Asya Demirel (7) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 2 otomobilin çarpışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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