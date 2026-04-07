Çorum'da Aranan 28 Zanlı Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 28 zanlı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 30 Mart-6 Nisan tarihlerinde çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 4 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?