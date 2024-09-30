Çorum\'da Bıçaklı Yaralama

Çorum'da 18 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.
Cemil Can A. (18) ile kız arkadaşı B.Y. (16) arasında, Kadeş Barış Meydanı'nda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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