Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Çorum\'da haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Murat Ateş'ten haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, eve girdiklerinde Ateş'in silahla vurulmuş halde olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis incelemesinde, Ateş'in cesedinin yanında bir silah bulundu.

24.02.2024 18:35
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?????? Çorum'da haber alınamayan kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ulukavak Mahallesi Ölçek 5. Sokak'ta yaşayan Murat Ateş'ten (29) haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ateş'i silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ateş'in cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede Ateş'in cesedinin yanında silah bulundu.

Kaynak: AA

Murat Ateş, Çorum, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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