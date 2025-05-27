Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi - Son Dakika
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Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi

27.05.2025 15:08
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Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi, öğrenmenin önemi vurgulandı.

Çorum'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerin yıl boyu ürettikleri ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Sergisi'nde sergilendi.

Vali Ali Çalgan, Bedesten'de düzenlenen serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergiye katkı sağlayan kursiyerlere teşekkür etti.

Öğrenmenin önemine dikkati çeken Çalgan, "Biz beşikten mezara kadar ilim tahsilinin önemine inanan, bilenle bilmeyenin bir olmadığı şiarıyla hareket eden milletiz. Bu anlayışla örgün eğitimin yanında yaygın eğitime de önem veren bir devletiz. Okuma yazma seferberliklerinden el becerileri kazandırılmasına birçok alanda halk eğitim merkezlerinde yetişen kursiyerlerimiz sosyal ve toplumsa gelişmemize, kendi aile bütçelerine verdikleri katkıyla topyekun destek vermiş oldular." dedi.

Bugünlerde düzenlenen kursların geçmişte düzenlenenlerden daha kıymetli olduğunu ifade eden Çalgan, "Çünkü zamanın ruhu gereği her şey birbirine benzemeye başladı. Kıyafetlerimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz birbirine çok benzemeye başladı. Tekdüze olmaya başladık. Bunu değiştirmek çok kolay görünmüyor ama halk eğitim merkezleri kurslarında daha otantik, daha yerel, daha milli, daha geleneksel becerileri yeni nesillere kazandırmak suretiyle tekdüzeliğin dışına çıkmış oluyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da halk eğitim merkezlerinin yıl sonu etkinliklerinin 4 yıldır Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlendiğini hatırlattı.

Hayat boyu öğrenmenin, yaşam boyu süren, 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinlikleri ifade ettiğini belirten Çağlar, Çorum'da bu etkinliklerin 14 halk eğitim merkezi aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Çağlar, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağındaki nüfus değil aynı zamanda eğitim çağının dışındaki tüm vatandaşların eğitime erişimini, öğrenme faaliyetlerine katılmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmiş ve günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe ise bu yıl 75 alanda 3 bin 500 kurs açtıklarını, binlerce insana eğitim olanağı sağladıklarını aktardı.

Çorum Halk Eğitim Merkezi'nin en genç kursiyeri 4 yaşındaki Fatma Nefes Karadaş ve en yaşlı kursiyeri 70 yaşındaki Gülistan Söylev'e katılım belgeleri verildi.

Açılış töreninde ayrıca kursiyerler tarafından dans gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Törenin ardından Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Sergisi - Son Dakika

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