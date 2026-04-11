Çorum'da Nisan Ayında Kar Yağışı

11.04.2026 10:18
Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında.

Çorum'un Oğuzlar ve Laçin ilçelerindeki yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Kar yağışı dolayısıyla Oğuzlar ilçesindeki Kavak Dağı ve Tekke Dağı yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Laçin ilçesinde ise Yeşil Göl çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün zirai don uyarısı yaptığı kentte hava sıcaklığının hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği, yağışlı havanın da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
10:04
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
09:32
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
"Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
