Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret\'in kardeşi...

12.04.2026 11:30
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gece mekanlarında yapılan aramaların ardından Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Cansel Ayanoğlu, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı, Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. İşte tam liste..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan 4 işletmede yapılan aramalarda, "kasten yaralama" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak polis merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

İŞTE 17 KİŞİLİK TAM LİSTE:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 isim belli oldu. "Kısmetse Olur" isimli programla ünlenen Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 17 kişilik gözaltı listesi şöyle:

  • Samet DEMİROK
  • Özlem PARLU
  • Oğuz SARIPINAR
  • Elif KARAARSLAN
  • Ali Yaşar KOZ (Kütüphane adlı mekanın işletmecisi)
  • Cansel AYANOĞLU
  • Aleyna BOZOK
  • Büşranur ÇAKIR
  • Özgür GÖKÇE
  • Fikret AYDOĞDU (“Fiko” adlı restoranın sahibi)
  • Lena Ahsen ALKAN
  • İrem ŞİŞMAN
  • Mustafa Eyüp ÇELİK
  • Mustafa AKSAKALLI 
  • Cem MİRAP
  • Gizem Melisa ALAGÖZ
  • Deniz Metin YÜKSEL
Kaynak: İHA

