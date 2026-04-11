NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı - Son Dakika
NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

NASA\'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya\'ya ulaştı
11.04.2026 07:00
NASA\'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya\'ya ulaştı
NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi, 4 astronotun güvenle Dünya'ya geri dönmesiyle başarılı bir şekilde tamamlandı. Görev, yarım asrı aşan aranın ardından Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk insanlı uçuş oldu.

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi başarılı bir şekilde tamamlandı. 

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen'i Dünya'ya geri getiren Orion uzay aracı, yerel saatle 17: 07'de ABD'nin San Diego şehri açıklarına paraşüt yardımıyla iniş yaptı. Görev Komutanı Reid Wiseman, inişin ardından tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı. ABD Donanması'na bağlı bir ekip yardımıyla Orion uzay aracından çıkarılan 4 astronot, sağlık kontrolünden geçmek üzere helikopterlerle "USS John P. Murtha" gemisine transfer edildi.

NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

TRUMP'TAN ARTEMİS II MÜRETTEBATINA TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, görevin tamamlanmasının ardından sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak, Artemis II mürettebatını tebrik etti. Tüm yolculuğun ve inişin muhteşem geçtiğini belirten Trump, "ABD Başkanı olarak bundan daha fazla gurur duyamazdım" dedi. Artemis II mürettebatını yakında Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle beklediğini belirten Trump, "Bunu tekrar yapacağız ve sonraki adım Mars!" ifadelerini kullandı.

NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

ARTEMİS II MERETTEBATI YILLAR SONRA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi 1 Nisan'da resmen başlamıştı. 4 astronotun içinde bulunduğu Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, yerel saat ile 18: 35'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Mürettebatın Ay yüzeyine iniş yapmayacağı, ancak Dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarına gideceği bildirilmişti. Görevde yer alan 4 astronot, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişmişti. Böylece 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmişti. 

Ayrıca bu yolculuk, yarım asrı aşan aranın ardından Ay çevresinde gerçekleştirilen ilk insanlı uçuş oldu.

NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı
Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı - Son Dakika
