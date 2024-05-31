Çorum Dodurga'da çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü - Son Dakika
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Çorum Dodurga'da çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü

Çorum Dodurga\'da çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü

Çorum'un Dodurga ilçesinde Mustafa G'ye ait samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek Mustafa G'nin evine ve İzzet T'nin evine sıçradı. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın köylülerin müdahalesiyle söndürüldü ancak 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

31.05.2024 15:03
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Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

Mustafa G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Yangında, 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Dodurga'da çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü - Son Dakika

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