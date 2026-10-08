Çorum Dodurga\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı

Çorum Dodurga'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Dodurga'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde 63 gram uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Dodurga İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen H.H.S. ve M.S. takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 63 gram uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen 5 bitki kökü, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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