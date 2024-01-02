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Çorum İskilip ilçesine yeni buğday pazarı inşa ediliyor - Son Dakika
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Çorum İskilip ilçesine yeni buğday pazarı inşa ediliyor

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile birlikte yeni buğday pazarı için çalışmalara başladıklarını açıkladı. İlçeye 20 iş yerine sahip modern bir buğday pazarı kazandıracaklarını belirten Sülük, mevcut pazarın yerleşke içinde kalması sebebiyle yeni bir pazar yeri inşa etme kararı aldıklarını ifade etti.

Çorum İskilip ilçesine yeni buğday pazarı inşa ediliyor
02.01.2024 - 18:51,
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Çorum'un İskilip ilçesine yeni buğday pazarı inşa etmek üzere çalışmalara başlandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile 9 bin metrekare alana kurulacak yeni buğday pazarı için yürütülen çalışmaları inceledi.

Sülük, gazetecilere, mevcut pazarın İskilip Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içinde kaldığı için yeni pazar yeri inşa etmeye karar verdiklerini söyledi.

İlçeye 20 iş yerine sahip modern bir buğday pazarı kazandıracaklarını dile getiren Sülük, "Büyük uğraşlar sonucu belediyemiz mülkiyetine kazandırılan taşınmazda modern buğday pazarı yapımına başladık. İlçemizin bir hayalini daha gerçekleştirmek adına şu anki buğday pazarının hem şehrin hem de üniversite kampüsü içerisinde kalması sebebiyle belediyemiz mülkiyetine ait arazide modern buğday pazarı kurulması için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Ali Sülük, İskilip, Çorum, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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