Çorum İskilip\'te imam lojmanındaki yangın boş ahşap eve sıçradı, ölü ve yaralı yok

Çorum İskilip'te imam lojmanındaki yangın boş ahşap eve sıçradı, ölü ve yaralı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde imam lojmanında çıkan yangın, yanındaki kullanılmayan ahşap eve sıçradı. İskilip ve Tosya itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iki yapı kullanılamaz hale geldi, can kaybı veya yaralanma olmadı.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında imam lojmanı ile boş bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yaylacıkseki köyündeki imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran yangın, lojmanın yanındaki İlyas Öztürk'e ait kullanılmayan ahşap eve de sıçradı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İskilip ve Tosya belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangında??????? imam lojmanı ve ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yangında can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti.
Kaynak: AA
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