Çorum İskilip\'te Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Konferansı Düzenlendi

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Çorum'un İskilip ilçesinde "Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Konferansı" düzenlendi.

Restore edilerek kültür merkezine dönüştürülen 150 yıllık tarihi Redif Kışlası'ndaki konferansta İlçe Sağlık Müdürü Ömer Asanoğlu, uzman psikolojik danışman Filiz Obuz ile PDR öğretmeni Remza Burcu Bekleviç, öğrenci ve velilere teknoloji ve tütün bağımlılığının ne olduğu, nasıl korunulacağı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Konferansa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile öğrenci ve veliler katıldı.