Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu

Çorum\'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu

Çorum'un Dodurga ilçesinde K.Ç'ye ait evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın evde hasara neden olurken, gaz sızdıran mutfak tüpü de dışarı çıkartıldı. Ev sahibi ve eşi dumandan etkilenerek dışarı çıktı. Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

12.07.2024 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Esentepe Mahallesi Şehit Ramazan Çatar Sokak'ta K.Ç'ye ait iki katla evin mutfak bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Öte yandan gaz sızdırdığı fark edilen mutfak tüpü de itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde evin dışına çıkartıldı.

Ev sahibi K.Ç'nin uyku esnasında dumandan etkilenerek uyandığı, alevleri fark edince eşini de uyandırarak dışarı çıktıkları öğrenildi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da olay yerine gelerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

İsmail Çetinkaya, İtfaiye, Dodurga, Çorum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
01:13 Biden’dan tarihe geçecek gaf Zelenskiy’i çağırırken ’’Başkan Putin’’ diye seslendi Biden'dan tarihe geçecek gaf! Zelenskiy'i çağırırken ''Başkan Putin'' diye seslendi
19:41 İstanbulkart’ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
00:48 Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP’den ilk yorum Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP'den ilk yorum
23:51 Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı Korkunç kazada 11 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Korkunç kazada 11 kişi yaralandı
22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
22:43 ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı Rusya’yı rahatsız etti: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
21:58 ’’Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi’’ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama ''Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi'' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 09:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement