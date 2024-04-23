CSO, Denizli'de 23 Nisan konseri verdi - Son Dakika
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CSO, Denizli'de 23 Nisan konseri verdi

CSO, Denizli\'de 23 Nisan konseri verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Denizli'de öğrenciler eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Konserde 1600 çocuk, CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde şarkılar seslendirdi. Katılımcılar uzun süre alkışladı. CSO Şefi Deliorman, tarihi bir konser olduğunu belirtti ve Denizli'nin sanat kültür potansiyeline dikkat çekti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu da teşekkür etti.

23.04.2024 23:18  Güncelleme: 23:20
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Denizli'de öğrenciler eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki konser, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlendi.

Etkinlikte çeşitli okullardan katılım sağlayan 1600 çocuk, CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde "Haydi çocuklar birlikte söyleyelim" temasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan şarkıları seslendirdi.

Katılımcılar uzun süre orkestra ve öğrencileri ayakta alkışladı.

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman konser sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir konser olduğunu ifade etti.

Deliorman, konserde 1600 çocuğun bir araya gelerek güzel bir şenliğe imza attıklarını belirterek, "Bu çocukları bir araya getirmek, eğitmek, mükemmel bir şekilde söylemelerini sağlamak gerçekten çok büyük bir başarı. Denizli'nin çok büyük bir sanat kültür potansiyeli var. Çocuklarımız pırıl pırıl harika söylediler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası en köklü sanat kurumu. Onlarla bir araya gelmek çocuklar için çok önemli. Unutamayacakları bir tecrübe oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Böyle bir organizasyonu daha önce Ankara'da yaptık. Bu projeyi 27 Nisan'da Ankara'da tekrar edeceğiz. Fakat 23 Nisan'da burada olması farklı bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise güzel bir geceye imza atan herkese ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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