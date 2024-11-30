Cübbeli Ahmet Hoca Hastaneye Kaldırıldı

Güncel

KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı. Kayseri'de hastaneye kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde bu akşam düzenlenecek sohbet programı dolayısıyla hava yoluyla Kayseri'ye gelen Ahmet Mahmut Ünlü, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle uçakta rahatsızlandı. Uçağın iniş yaptıktan sonra Ünlü, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ünlü, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edildi.