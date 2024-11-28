Çubuk'ta öğretmenler için program düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk'ta öğretmenler için program düzenlendi

Çubuk\'ta öğretmenler için program düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenler için program gerçekleştirildi.

28.11.2024 18:17
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenler için program gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda, müzik öğretmenleri Ahizer Özbek ve Ali Şahin tarafından Türk halk müziği ve Türk sanat müziği konseri verildi.

Kaymakam Vehbi Bakır, programda yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik payesinin verildiği gün olduğunu hatırlatarak, "Değil bir gün her anımızı, her saniyemizi öğretmenlik mesleğini anlatmaya ayırsak yetmez." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirerek, öğretmenlerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini söyledi.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Tabi öğretmenler bir güne sığdırılacak programlarla anılamaz. Hepimizin bir yaşamışlığı ve hayat hikayesi var. Öğretmenlerin bizler üzerindeki etkileri anlatılamaz. Öğretmenlik mesleği gerçekten kutsaldır, özveri gerektiren, emek isteyen bir meslektir. Meslek aşkı olmadan, sevgi ve özveri olmadan yapılacak bir iş değildir. Hepinizden Allah razı olsun."

Eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Demirbaş, belediye olarak gençler ve eğitim için önemli hizmetler yürüttüklerini anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ise, etkinlik için Demirbaş'a teşekkür ederek, "Yaptığımız mesleğin farkındayız. Ülkemiz cennet gibi bir ülke ve bu ülkeye hep birlikte hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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