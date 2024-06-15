Çubuk'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
T.Ç. yönetimindeki 06 AG 8748 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda refüjü geçerek karşı yönden gelen sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 JU 434 plakalı minibüse, daha sonra park halindeki otomobil ile motosikletlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü T.Ç, otomobilde bulunan S.D. ve minibüs sürücüsü Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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