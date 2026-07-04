Çubuklu Güreşçilerden Başarı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası İl Seçmeleri'nde mücadele eden Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları tüm sıkletlerde madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Yaşar Doğu Güreş Salonu'nda gerçekleştirilen il seçmelerinde kulüp adına mindere çıkan 8 sporcu, 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 68 kiloda Ebrar Kılıç, 42 kiloda İranur Günay ve 32 kiloda Miraç Tekeci altın madalyanın sahibi olurken, 40 kiloda Mete Tekeci gümüş madalya elde etti.

70 kiloda Enes Musa Kılıç, 45 kiloda Muharrem Lafçı, 28 kiloda Kasım Lafçı ve 43 kiloda Abdulkadir Lafçı ise bronz madalya kazandı.

İl seçmelerinde dereceye giren sporcular, 16-20 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Çubuk'u temsil edecek.

Kulübün gönüllü güreş antrenörü Ahmet Günay, gündüzleri sanayi sitesinde lastikçilik yaptığını, akşam saatlerinde ise çocuklara güreş antrenmanı verdiğini söyledi.

1998 yılından bu yana güreş sporunun içinde olduğunu belirten Günay, amaçlarının çocukları spora kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Sabah işimde çalışıyor, akşam çocuklarımızla antrenman yapıyorum. En büyük hedefim onları spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Güreş bizim ata sporumuz. Yaz kurslarımız başladı. Tüm çocuklarımızı salonumuza bekliyoruz." dedi.

İl seçmelerinde bronz madalya kazanan 12 yaşındaki Enes Musa Kılıç ise yaz spor okulunda başladığı güreşi çok sevdiğini belirterek, Ankara üçüncüsü olmaktan mutluluk duyduğunu ve yaşıtlarına güreş yapmalarını tavsiye etti.

Altın madalya kazanan Ebrar Kılıç da dört yıldır güreş yaptığını belirterek, özellikle kız çocuklarının bu branşa ilgi göstermesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, antrenmanların hem eğlenceli hem de kendilerine önemli kazanımlar sağladığını dile getirerek, kendine güvenen tüm kızları güreşe davet etti.