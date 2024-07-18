Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı düzenlendi

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Adana'da, Çukurova bölgesinin araştırma ekosisteminin etkinliğini artırma ve kurumlar arası birlikteliği güçlendirme amacıyla "Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) işbirliğinde Çukurova Teknokent'te düzenlenen etkinliğin açılışında, zamanla dünyanın yaşadığı endüstriyel gelişimler sonucunda insan ve doğa arasındaki dengenin bozulduğunu söyledi.

Batı ülkelerinin karbon salınımında ilk sıralarda yer aldığını belirten Köşger, "Önce doğayı kendileri kirlettiler ve şu an hala kirletmeye devam ediyorlar. Karbon salınımında ABD birinci, Çin ikinci, Avrupa ülkeleri ise üçüncü sırada. Bununla ilgili birtakım kurallar getirmeye çalışıyorlar. Getirilen kurallara uymak lazım. Bir an önce bu dönüşümü sanayicimizin, iş dünyamızın sağlaması lazım. Bu noktada üniversite ile sanayi işbirliği çok önem arz ediyor." diye konuştu.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de bu tür etkinliklerin bilimsel ilerleme ve bölgesel kalkınmanın temel taşlarını oluşturduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeşil ve mavi dönüşüm konularında dünyadaki gelişmeler, bu konudaki zorluklar ve fırsatlar ile TÜBİTAK'ın sunduğu desteklerle ilgili katılımcılara konferans verdi.

Mandal, programın ardından AA muhabirine, şu an geleceğin en önemli güçlüğünün, iklim değişikliği odaklı gıda, su, enerji ve bunun beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal sıkıntılar olduğunu söyledi.

Yeşil ve maviyi birbirinden ayırmamak gerektiğini vurgulayan Mandal, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde sadece yeşil kavramı değil aynı zamanda mavi kavramı da ön plana getirilmeye çalışılan bir farkındalık. Bu alanda yapılmışları değil birlikte işbirliği noktasında ne yapabiliriz onu konuşacağız. Dünya bu sorunun üzerinden gelme noktasında bir çaba içinde ve ne yazık ki bugüne kadar ortaya konan çabalar veya çözümler bu sorunun üstesinden gelmede veya gelecek odaklı senaryolara bakıldığında da gelebileceği konusunda iyi şeyler söylemiyor." diye konuştu.

Mandal, sorunun çözümünün ancak birlikte etkileşimlerle mümkün olabileceğini, düzenlenen çalıştayın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve akademisyenlerin katıldığı çalıştayda konuyla ilgili çeşitli paneller de gerçekleştirildi.