Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı düzenlendi

Adana'da, Çukurova bölgesinin araştırma ekosisteminin etkinliğini artırma ve kurumlar arası birlikteliği güçlendirme amacıyla 'Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda, yeşil ve mavi dönüşüm konuları, dünyadaki gelişmeler, zorluklar ve fırsatlar ile TÜBİTAK'ın destekleri konuşuldu. Çalıştayın amacı, iklim değişikliği odaklı sorunlara birlikte çözüm bulmaktı.

18.07.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, Çukurova bölgesinin araştırma ekosisteminin etkinliğini artırma ve kurumlar arası birlikteliği güçlendirme amacıyla "Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) işbirliğinde Çukurova Teknokent'te düzenlenen etkinliğin açılışında, zamanla dünyanın yaşadığı endüstriyel gelişimler sonucunda insan ve doğa arasındaki dengenin bozulduğunu söyledi.

Batı ülkelerinin karbon salınımında ilk sıralarda yer aldığını belirten Köşger, "Önce doğayı kendileri kirlettiler ve şu an hala kirletmeye devam ediyorlar. Karbon salınımında ABD birinci, Çin ikinci, Avrupa ülkeleri ise üçüncü sırada. Bununla ilgili birtakım kurallar getirmeye çalışıyorlar. Getirilen kurallara uymak lazım. Bir an önce bu dönüşümü sanayicimizin, iş dünyamızın sağlaması lazım. Bu noktada üniversite ile sanayi işbirliği çok önem arz ediyor." diye konuştu.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de bu tür etkinliklerin bilimsel ilerleme ve bölgesel kalkınmanın temel taşlarını oluşturduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeşil ve mavi dönüşüm konularında dünyadaki gelişmeler, bu konudaki zorluklar ve fırsatlar ile TÜBİTAK'ın sunduğu desteklerle ilgili katılımcılara konferans verdi.

Mandal, programın ardından AA muhabirine, şu an geleceğin en önemli güçlüğünün, iklim değişikliği odaklı gıda, su, enerji ve bunun beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal sıkıntılar olduğunu söyledi.

Yeşil ve maviyi birbirinden ayırmamak gerektiğini vurgulayan Mandal, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde sadece yeşil kavramı değil aynı zamanda mavi kavramı da ön plana getirilmeye çalışılan bir farkındalık. Bu alanda yapılmışları değil birlikte işbirliği noktasında ne yapabiliriz onu konuşacağız. Dünya bu sorunun üzerinden gelme noktasında bir çaba içinde ve ne yazık ki bugüne kadar ortaya konan çabalar veya çözümler bu sorunun üstesinden gelmede veya gelecek odaklı senaryolara bakıldığında da gelebileceği konusunda iyi şeyler söylemiyor." diye konuştu.

Mandal, sorunun çözümünün ancak birlikte etkileşimlerle mümkün olabileceğini, düzenlenen çalıştayın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve akademisyenlerin katıldığı çalıştayda konuyla ilgili çeşitli paneller de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Çukurova, Tübitak, Dünya, Adana, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:29:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurova Araştırma ve İşbirliği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement