Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sık sık bir araya gelen İba, talepleri dinliyor, projelerini anlatıyor.
Bu kapsamda İba, Karaağaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden İba, esnafa hayırlı işler diledi.
Edirne için hazırladığı projeleri vatandaşlarla paylaşan İba, talepileri dinleyip not aldı. Beşiktaş - Galatasaray maçını da vatandaşlar ile izleyen İba'ya Beşiktaş atkısı hediye edildi.
Edirne'yi spor merkezi haline getireceklerini anlatan İba, "Biz de Edirne'mizde, futbola ve diğer tüm spor dallarına destek verecek, şehrimizi sporun merkezi haline getireceğiz."dedi.
İbrahim Ay Caddesi'nde kahvehaneleri ziyaret eden İba, vatandaşların desteğiyle çok güçlü ve çok güzel bir Edirne'nin kapılarını araladıklarını söyledi.
İba, "Cumhuriyetin Kadınları Atatürk'ün İzinde" Projesi'nin tanıtım konferansı ile bir çiftin nikah törenine de katıldı.
"Edirne için çok çalışacağız"
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Akın, belediye bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler, Mali Hizmetler, Kadın ve Aile Hizmetleri, İmar ve Şehirciliği, Özel Kalem, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Personel Anonim Şirketi'ni ziyaret etti.
Çalışanlarla sohbet eden Akın, belediye personellerine işlerinde kolaylıklar diledi.
Edirne'nin geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini ifade eden Akın, "Güzel kentimiz Edirne için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Ziyaretlerinde Akın'a CHP İl Başkanı Samet Kahraman, İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve meclis üyeleri de eşlik etti.
İYİ Parti
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi basın toplantısı düzenledi.
Sedefçi, parti binasındaki toplantıda, Edirne'deki seçimleri kazanacağını iddia etti.
Belediye başkanlığının bilgi ve birikim isteyen bir görev olduğunu anlatan Sedefçi, altyapısı olamayan kişilerin seçilse bile başarılı olamayacağını ileri sürdü.
Sedefçi, Edirnespor'a yapılan yardım hususunun vatandaşlara yanlış aksettirildiğini ileri sürerek, "Bu aktarılan devletin parasını bazı yerel gazeteler 'Edirnespor'a İba sahip çıktı' diye servis etti. " dedi.
Sedefçi, Gencan ve İba'yı canlı yayında Edirne'yi konuşmaya davet etti.
İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise devlet ve hükümetin ayrı şeyler olduğunu, bunu karıştırmamak gerektiğini belirtti.
AK Partili belediye başkan adaylarının hükümetin tüm olanaklarını kullandığını iddia eden Akalın, devletin herkese eşit mesafede olması gerektiğini vurguladı.
Saadet Partisi
Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakütük, kent merkezinde esnafları ziyaret etti.
Esnaflarla sohbet eden Karakütük, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakütük, şehrin yönetiminde, vatandaşları aktif birer katılımcı yapacaklarını belirtti.
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