Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti

RİO DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.
Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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