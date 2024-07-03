Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Üçlü toplantıda bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı.

03.07.2024 23:06
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Üçlü toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah" dedi, Aliyev de "Sizi görende" yanıtını verdi.

Üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın bir çok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak iş birliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi - Son Dakika

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