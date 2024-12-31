Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (8)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin ana savaş gücü olacak milli muharip uçak Kaan'ı gökyüzüyle buluşturduklarını hatırlattı.

Uyuşturucuyla mücadelede 47 bin 350 operasyon gerçekleştirdiklerini, 86 ton uyuşturucuyu yakalayarak imha ettiklerini aktaran Erdoğan, devlet himayesinde yetişen 1945 gencin kamuya atamasını yaptıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığının engelsiz spor okullarından 16 bin 174 engelli genç sporcunun faydalandığını kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığına 2 Gökbey helikopteri teslimatı yaptıklarını anımsatan Erdoğan, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'ne 200 milyon lirası deprem şehirlerine olmak üzere toplam 480 milyon lira bütçe aktardıklarını bildirdi.

Erdoğan, Mersin, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Bursa ve Manisa'da 340 bin gencin katılımıyla Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri düzenlediklerini aktararak, paylaşımlarında şu bilgilere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde 10 ayrı sergi düzenledik. Halk kütüphanelerimizdeki kitap sayısında 25 milyona, üye sayısında 6,5 milyona ulaştık. Bu kütüphanelerimizde 28 bine yakın etkinliğe imza attık. KOSGEB eliyle 57 bin işletmeye 13,2 milyar lira destek ödemesi yaptık. Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki 437 projeye toplam 407 milyon lira destek sağladık. Petrol üretiminde günlük 126 bin varili aştık, tarihimizin en yüksek seviyesine çıktık. Ülkemizin zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarını mutlaka değerlendireceğiz. Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği gibi avantajların yer aldığı Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemizi başlattık. İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi kapsamında Rixos Tersane İstanbul Oteli'nin açılışını yaptık."

"Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarımızla 106 binin üzerinde silahı ele geçirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davaya müdahillik başvurusunda bulunduk. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya fırlatarak yörüngesine yerleştirdiklerini aktaran Erdoğan, 46 gezici kanser tarama aracı ve 406 kanser tarama biriminde 4 milyon 400 bin kanser taraması yaptıklarını belirtti.

Bir taraftan yeni okullar inşa ettiklerini, diğer taraftan güçlendirme ve onarım faaliyetleriyle deprem bölgesindeki eğitim altyapısını yeniden ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Erdoğan, İstanbul'dan Sivas'a aktarmasız ulaşım sağlayan yüksek hızlı trenin seferlerine başladığını hatırlattı.

Erdoğan, stratejik bir sektör olarak gördükleri tarıma her türlü desteği verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize ve üreticilerimize 91 milyar lira destek ödemesi yaptık. Şehirlerimizin güçlü tarihi ve kültürel birikimini hem milletimizin hem de misafirlerimizin istifadesine sunan Kültür Yolu Festivallerimizi 16 ilimizde düzenledik. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarımızla 106 binin üzerinde silahı ele geçirdik. Demir yolu araçlarının en önemli bileşeni olan boji üretimi için Türkiye'nin en modern ve en büyük kapasiteli boji üretim fabrikasını açtık. Kanser hastalarımıza 2 milyon 195 bin radyoterapi hizmeti sunduk. Kayseri Havalimanımızın yeni terminal binasını hizmete aldık. Yurt dışı temsilciliklerimizde 2,8 milyonu aşkın konsolosluk işlemi gerçekleştirdik. 544 binden fazla insanımıza evde bakım hizmeti sağladık. 50 milyar liralık kaynağı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aktardık. Güneş ve rüzgardan üretilen elektrik enerjisinde yeni bir rekor kırdık. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11, Avrupa'da 5'inci sırada yer aldık."

(Sürecek)