Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakamlara: "Halktan Kopuk, Sokaktan Kopuk, İdareci Profiline Tahammülümüz Yoktur" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakamlara: "Halktan Kopuk, Sokaktan Kopuk, İdareci Profiline Tahammülümüz Yoktur"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur" dedi.

14.10.2024 15:28
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı.  Konuşmasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve ekibine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Her biriniz Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz. 14'ü kadın, toplam 97 genç kaymakam adayımızın görev yerlerini belirleyeceğiz. Ülkemizdeki 81 vilayete bağlı 922 ilçemizin tamamı bizim nazarımızda değerlidir, önemlidir, birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. İlçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük, gelişmiş-geri kalmış ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Ayrıca hangi kökene, kimliğe, inanca mensup olursa olsun milletimizin her bir ferdi devletimizin eşit vatandaşıdır. Düşene vurmak, ezilene zulmetmek, mağdurların feryadına kulak tıkamak, Türkiye'ye asla yakışmaz. Şahsımı temsilen ilçelerimizde görev yapan siz kaymakamlarımızdan bu noktada özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum.

42 ay süren bir eğitim programını bugün alnınızın akıyla tamamladınız. Görevinizi icra ederken her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Vatandaşa layığıyla hizmet etmek onların derdine derman olmak, şehirlerin kalkınmasına destek vermek, mülki idare amiri için ağır bir misyondur. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araca binmek bir kişiyi saygıdeğer, devlet adamı yapmaz. Milletin takdirini, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. İlçelerde devleti temsil eden kaymakamımız, devletin millete uzanan eli, gören gözüdür. Her vatandaşın derdi ile dertlenmek sorumluluğumuzdur. Hizmetten, eksikten, başarıdan sorumlu kaymakamlarımız görevinde ne kadar etkinse devletimiz de o kadar güçlüdür. Millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum. Sizlere üstün başarılar diliyorum. Derik Kaymakamımız ile birlikte ülkeye ve millete hizmet yolunda toprağa verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerinize ve sizleri yetiştiren hocalarınıza mahcup olmayacağınıza tüm kalbimle inanıyorum.

Biz milleti olarak nice büyük devletler kurduk. Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. ilki adalet diğeri de merhametti. Aynı durumun bugün de geçerlidir. Türkiye'nin hukuk devleti, medeniyetimiz de merhamet medeniyetidir. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa yaptığımız hizmetin anlamı olmaz. Devlet ile millet arasında duvarlar ören devlet ile milleti farklı yere yerleştiren elitist zihniyetin ülkemize büyük zararları oldu. Devlet vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı gördü.

İrticacı, takunyalı, cemaatçi, laik-anti laik diyerek insanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi. Bedelini demokrasimiz ödüyor. Devletimiz ve milletimiz ödedi. Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet, milletinin hizmetindedir. Kamu görevlisi de milletin hizmetkarıdır.

Bulunduğunuz makam devletin sadece otoritesini, gücünü değil, aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor. Atandığınız her yerde devletin merhametli, adaletli, gülümseyen yüzü, müşvik eli olmanızı sizlerden özellikle bekliyorum. Benim vatandaşıma hiçbir zaman 'devlet nerede?' dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olan vatandaşın gelip sizi bulmasını da beklemeyeceksiniz. Siz gidip benim mağdur vatandaşımı bulacaksınız.

İhtiyaç sahiplerini bulup derdi ile hemdert olacak, hemhal olacaksınız. Vatandaşın şikayetlerine kapınızı 24 saat açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz.

Tüm başarılılarımızı milletimize kulak verdiğimiz için elde ettik. Bizim yönetim anlayışımıza göre mevcudu korumak gerilemek demektir. Dünyadaki baş döndürücü dönüşüm eskiye göre daha çok çalışmamızı, kayıp onlarca seneyi telafi etmeyi kaçınılmaz kılıyor. Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner projeleri Türkiye'nin hızlı kalkınmasını hızlandıracaktır. Görev yerinizdeki kişileri aileniz olarak kabul edecek, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız. Çalışma arkadaşlarınıza örnek olacak, onları motive ederek, varsa sorunları çözerek vatandaşa hizmet götürülmesini siz temin edeceksiniz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakamlara: 'Halktan Kopuk, Sokaktan Kopuk, İdareci Profiline Tahammülümüz Yoktur' - Son Dakika

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