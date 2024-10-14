Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakamlara: "Halktan Kopuk, Sokaktan Kopuk, İdareci Profiline Tahammülümüz Yoktur"

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Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Konuşmasına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve ekibine teşekkür ederek başlayan Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Her biriniz Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz. 14'ü kadın, toplam 97 genç kaymakam adayımızın görev yerlerini belirleyeceğiz. Ülkemizdeki 81 vilayete bağlı 922 ilçemizin tamamı bizim nazarımızda değerlidir, önemlidir, birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. İlçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük, gelişmiş-geri kalmış ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Ayrıca hangi kökene, kimliğe, inanca mensup olursa olsun milletimizin her bir ferdi devletimizin eşit vatandaşıdır. Düşene vurmak, ezilene zulmetmek, mağdurların feryadına kulak tıkamak, Türkiye'ye asla yakışmaz. Şahsımı temsilen ilçelerimizde görev yapan siz kaymakamlarımızdan bu noktada özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum.