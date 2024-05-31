Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan atamalar açıklandı.

31.05.2024 02:04
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişleri Bayram Mavi, Hanifi Pekdemir, Oğuzhan Uzuner, Pınar Bilgen ve Talha Koç atandı. Bakanlıkta açık bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne ise Meryem Koşar getirildi. Hazine Kontrolörlüklerine ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörleri Emine Açıkgöz Engin, Hafize Mehtap İmamoğlu, Servan Kutlucan, Oğulcan Çolak, Didem Güçlü, Hüseyin Topal, Ferhat İçel, İnanç Kaplan, Yunus Ayan, Alperen Olgun, Melda Nur Nogay, Yavuz Selim Bayrakçı, Zeynep Tusun ve Ömer Faruk Kocamış atandı.

Yapılan atamalara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişlere ise Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ise görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında yapılan atamalarda bakanlıkta açık olan Başmüfettişliklere Sezai Yücel, Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Onur Eminoğlu, Asuman Bora, Samet Doğan ve Fatih Diler getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise açık olan müfettişliklere yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Yunus Emre Asil, Emre Akgün, Mustafa Mermer, Safa Alagöz, Harun Ünal, Esra Dursun ve Sefa Kaya atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise İş Müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım yayımlanan kararla birlikte görevden alındı.

Kaynak: DHA

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