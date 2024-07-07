Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Berlin'den İstanbul'a döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Berlin'den İstanbul'a döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a geldi.

07.07.2024 04:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a geldi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin turnuvaya veda ettiği maçın ardından yurda dönen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Berlin'den İstanbul'a döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Berlin'den İstanbul'a döndü - Son Dakika
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